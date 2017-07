Tunisie: Les ONG à pied d'œuvre

Pour plus d'efficacité, le travail a été réparti par thématique entre les six ONG, conformément aux capacités et à l'expertise de chacune.

« L'objectif des missions d'observation est d'encourager la participation citoyenne et cette participation n'est possible que si les Tunisiens ont confiance dans le processus électoral, explique Assil Kedissi du NDI.

Après le scrutin, il est également important pour nous de formuler des recommandations en vue d'améliorer les choses pour les prochaines élections ».

Ainsi, l'observatoire Chahed, qui travaille actuellement sur l'enregistrement des électeurs, s'intéressera aux contentieux électoraux et tout type de contestation judiciaire en lien avec l'enregistrement des électeurs, les candidatures et la proclamation des résultats.

« Nous nous intéresserons aux contentieux en termes quantitatifs bien évidemment, mais nous nous efforcerons d'évaluer le bien-fondé des sentences prononcées de manière professionnelle et objective », explique Riadh Trabelsi.

Jeunes sans frontière focalisera aussi son travail sur les contentieux électoraux mais s'intéressera davantage à la participation des jeunes et des femmes.

Pour sa part, Ofiya aura dans son viseur le traitement médiatique des campagnes électorales. Un monitoring qui touchera six télévisions et six radios entre médias nationaux et surtout régionaux.

400.000 jeunes ont atteint la majorité, peu se sont inscrits

« Nous serons particulièrement attentifs à la capacité de l'Isie et de la Haica en tant qu'instance de régulation, à faire respecter leurs décisions auprès de ces médias qui exercent une forte influence sur l'électeur », précise Nabil Labbassi de la coalition Ofiya.

En cohérence avec son activité principale sur la transparence et la lutte contre la corruption, l'organisation I Watch épiera les dépenses des candidats et des partis politiques pour démasquer d'éventuels fraudeurs et déjouer les systèmes de financements illicites des campagnes électorales.

I Watch veillera au grain pour dénoncer tout dépassement du plafond électoral, toute tentative d'achat de voix et toute utilisation abusive des services publics dans la campagne électorale.

De son côté, comme à l'accoutumée, le réseau Mourakiboun, fort de ses 4.000 observateurs répartis sur toute la Tunisie, vérifiera la véracité des résultats officiels en utilisant une méthode empirique qui a fait ses preuves dans le passé.

« Grâce à un échantillon représentatif de circonscriptions électorales, nous pourrons donner des résultats avec une précision très proche de la réalité », a déclaré Mohamed Marzouk, qui représente le réseau.

Enfin, pendant ce scrutin, Tu-med travaillera sur un thème très précis, celui de la participation de la femme rurale. « C'est une catégorie facile à influencer et dont le déplacement aux urnes est le plus difficile », assure Ahlem Nsiri.

Par ailleurs, ces organisations ont exprimé leur crainte de voir les citoyens et particulièrement les jeunes se détourner de ce scrutin très important pour la Tunisie.

« Sur les 400.000 jeunes qui ont atteint la majorité depuis 2014, peu se sont inscrits pour les élections à venir, dévoile le représentant de l'observatoire Chahed. Cette situation risque de creuser encore plus le fossé entre la rue et les gouvernants ».

Les ONG tunisiennes s'inquiètent également du report de l'examen du Code des collectivités locales qui, selon eux, doit absolument être finalisé et voté avant la date du 17 décembre 2017.