Tunisie: Un secteur en décollage

Pour l'année 2016, les exportations du secteur ont atteint 631 MDT contre 85 MDT en 2010. Cette hausse enregistrée est due à l'implantation de plusieurs entreprises internationales depuis la signature en 2009 d'un mémorandum entre le ministère du Développement, de l'Investissement et de la Coopération internationale et l'avionneur français Airbus, via le groupe EADS- European Aeronautic Defence and Space Company pour la création de la filiale Stelia Aerospace (ex-Aérolia) comme étant un parc aéronautique sur la zone industrielle d'El Mghira à Ben Arous. Ce qui a permis l'attraction de plusieurs entreprises opérant dans le domaine aéronautique.

Un grand potentiel

Disons que certaines entreprises se sont installées déjà avant 2009, à l'instar du groupe Latecoere en 1998, du groupe Sabena Technics en 2002, du groupe Zodiac Aerospace en 2005. L'Apii indique que le nombre d'unités spécialisées dans la production de sous-ensembles destinés au secteur de l'aéronautique a été multiplié par 7 passant de seulement 11 unités en 2004 à 77 unités en 2017.

Les exportations tunisiennes concernent principalement des composants et ensembles électroniques, hélices et rotors, trains d'atterrissage, pièces en plastique et en tôlerie fine. Les composants aéronautiques tunisiens sont exportés principalement vers la France, puis vers les Etats-unis et le Royaume-uni.

En ce qui concerne les importations, elles ont atteint en 2016, 246 MDT en baisse par rapport à l'année 2015 qui a enregistré 951 MDT. Ces importations englobent les composants aéronautiques tels que les ballons et dirigeables, les planeurs, etc. Ainsi, le taux de couverture du secteur est de l'ordre de 256% pour l'année 2016.

Le potentiel du secteur en termes de création d'emploi est aussi prometteur. Selon les derniers chiffres, les entreprises implantées devraient atteindre 13.000 employés en 2017. Les prévisions du Groupement des industries tunisiennes aéronautiques et spatiales (Gitas) tablent sur la création de 1.000 emplois par an sur les cinq prochaines années.

Opportunités d'investissement

Mais d'après l'Apii, le potentiel de développement du secteur est encore plus important, vu l'augmentation des commandes des constructeurs, les extensions et les réorganisations prévues pour certaines unités industrielles, l'installation de nouvelles machines sur différents sites tels que Stelia et Zodiac.

La même source indique que de grandes opportunités d'investissement se présentent dans le secteur en Tunisie, à l'instar de la création de nouvelles activités comme le stockage d'avions, surtout avec la diminution des capacités de stockage des compagnies aériennes. Il s'agit aussi de l'activité du démantèlement d'avions qui affichera une croissance très forte, soit près de 15 mille avions dans les dix prochaines années.

L'investissement dans le textile aéronautique présente aussi de grandes opportunités, telles que les housses de siège, les rideaux, les moquettes, etc. Ajoutons à cela la fabrication de pièces de rechange pour avions.

L'Apii souligne également que la clusterisation des activités du secteur est à développer à l'exemple de l'aéropole d'El Mghira, et aussi la création de cellules de Recherche & Développement par les entreprises. Elle indique qu'il est important de focaliser sur la chaîne de valeur dans l'industrie aéronautique afin d'améliorer le positionnement de l'industrie tunisienne.