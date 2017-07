Tunisie: Et ça continue de plus belle...

Les responsables de la Fédération tunisienne des sports pour handicapés ont émis une réclamation que les organisateurs ont acceptée et la course sera rejouée.

Une épreuve à laquelle prendront part également Samar Ben Koaleb et Fathia Amamia. Nada Bahi, quant à elle, participera au saut en longueur, Mohamed Ali Krid au lancer de disque et Bilel Aloui dans le 1.500 m.

Avec ces trois nouvelles consécrations, le total des médailles s'élève à 14 : 5 Or, 5 Argent et 4 Bronze. Toutefois, la Tunisie a régressé au classement, de la troisième à la quatrième place.

Les médailles d'or ont été remportées par Rima Abdelli au lancer de poids et Walid Ktila dans la course du 400 m sur fauteuil roulant.

A l'issue de la quatrième journée des épreuves, nos représentants à Londres ont ajouté trois nouvelles médailles, deux en or et une en bronze.

