Tunisie: Bientôt une réunion avec les signataires du Document de Carthage

Cette réunion permettra de voir dans quelle mesure le gouvernement a-t-il réussi à concrétiser les différentes clauses du document, a-t-il ajouté dans une déclaration accordée aux médias en marge d'un colloque national sur le thème «Emploi et handicap : vers l'activation de la coopération trilatérale entre le secteur public, le secteur privé et la société civile», organisé par le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Sur un autre plan, le chef du gouvernement a estimé qu'un «remaniement ministériel intervient normalement après une évaluation du travail du gouvernement et non pas changer pour changer», a expliqué Youssef Chahed, relevant que la décision d'opérer un remaniement ministériel relève des prérogatives du chef du gouvernement.

Il a expliqué que le gouvernement travaille conformément au Document de Carthage et qu'il est déterminé à appliquer ses clauses, dont notamment la lutte contre le terrorisme et la corruption, la réalisation des objectifs du développement et de la bonne gouvernance des finances publique, soulignant que les partis politiques qui ont signé ce document sont, aussi, appelés à soutenir le gouvernement et à évaluer son travail.

Youssef Chahed a, en outre, affirmé que le gouvernement s'emploiera à traiter tous les problèmes qu'il rencontrera et effectuer un suivi permanent de sa méthode de travail.

Il a rappelé que les membres du gouvernement seront, jeudi, au Parlement, pour discuter, au cours d'une plénière, de la stratégie de lutte contre la corruption.

Sur sa visite aux Etats-Unis, Youssef Chahed a tenu à souligner le soutien constant de la partie américaine à l'expérience tunisienne, relevant que la Tunisie œuvre à consolider et à diversifier les domaines de coopération économique entre les deux parties et à développer l'investissement bilatéral à travers l'organisation d'un forum d'hommes d'affaires en Tunisie, fin 2017, outre le développement de la coopération dans la lutte contre les groupes terroristes qui menacent l'expérience démocratique tunisienne.