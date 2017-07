Tunisie: Les communes au centre des enjeux

La Tunisie s'installe dans ce concert de pays prônant un environnement écologique et durable. Mme la ministre Héla Cheikhrouhou clôturera la séance avec une note d'optimisme : « Nous avons la même vision pour préserver un environnement sain et un meilleur futur. Merci la Suisse pour cette coopération qui vient à point nommé ! »

Des pays européens comme la France, l'Allemagne, la Roumanie ou non européens tels le Maroc ou le Chili lui ont emboîté le pas en matière de politique de gestion intégrée et de stratégie énergétique.

Plus globalement, ce projet visera l'introduction en Tunisie d'une version adaptée aux spécificités locales de l'approche European Energy Award (EEA), un label qui encourage les communes à développer une politique énergétique intégrée. La Suisse ayant créé son propre label en 1991 appelé Cité de l'énergie en plus d'adopter celui européen dans 400 communes suisses.

Un communiqué de presse remis à l'assistance rappelle la teneur des liens diplomatiques qui lient la Tunisie et la Suisse depuis l'avènement de la révolution tunisienne du 14 Janvier 2011, notamment en matière de droits de l'Homme, de migration ou de création d'emplois : « Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de coopération tuniso-suisse mis sur pied en 2011 pour soutenir la transition démocratique, sociale et économique de la Tunisie.

