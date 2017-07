Tunisie: L'Utica impliquée

Cet accord a pour objectif de consolider la coopération entre les deux parties et de mettre en place un plan d'action commun portant sur la réalisation de la stratégie nationale multisectorielle pour le développement de l'enfance précoce et la réactivation de la politique publique intégrée de protection de l'enfance.

Conformément à cet accord, le ministère de la Femme s'engage à faciliter la coordination entre les commissariats régionaux du ministère et les établissements de l'enfance et assurer le soutien logistique des programmes élaborés selon les opportunités offertes, en plus d'associer l'Utica aux activités en relation avec le secteur de l'enfance.

L'Utica s'engage de son côté à réaliser des programmes de soutien au profit des cadres et professionnels en matière d'éducation des enfants, élaborer des recherches scientifiques en matière de développement de l'enfance et renforcer l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur et des projets d'autonomisation économique de la femme et des jeunes, notamment parmi les catégories vulnérables.

Selon cette convention, un comité mixte de gouvernance prendra en charge le suivi et l'exécution des articles de cet accord, le programme annuel et l'évaluation des activités réalisées.

La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Naziha Laâbidi, a souligné à cette occasion l'importance de consolider les partenariats entre les différentes parties en relation avec le secteur de l'enfance afin de promouvoir les conditions sociales.

Le ministère s'emploie à intégrer un grand nombre d'enfants dans des jardins d'enfants étant donné que 64% des enfants ne sont pas inscrits dans ces espaces, a ajouté Laâbidi, mettant en relief les efforts déployés afin d'améliorer la qualité des services dans ces espaces.