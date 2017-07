Ile Maurice: Elle accuse son mari d'enlèvement - «Il m'a arraché notre fille des bras»

Mais à la Family Division, on lui indique que le warrant «Bring back my minor», requis par la police, ne s'applique pas à son cas puisque ce n'est pas un étranger qui détient l'enfant mais son père.

Elle arrive lundi dernier. Le lendemain, elle se tourne vers la Family Division de la Cour suprême de qui elle obtient un ordre intimant Raj de lui rendre sa fille mineure pour qu'elle regagne la France. Henna fait aussi une entrée au poste de police de Rose-Belle et avance que son mari a enlevé sa fille et qu'elle veut la récupérer.

Elle poursuit alors son mari pour soustraction d'enfant. Et ce n'est que le 8 juin 2017 qu'elle obtient une approval letter de la Family Division de la Cour suprême et une copie de celle-ci est remise en main propre à son mari.

Notamment que celle-ci soit faite uniquement dans le cadre offert par une association française et dans un lieu médiatisé. Mais elle n'a alors aucune nouvelle de la petite et de son époux.

Il aurait également pris des photos dénudées d'elle, à son insu, et les auraient diffusées sur Internet, entre autres. Depuis février 2016, le couple est en instance de divorce. Et les procédures sont en cours pour décider de la garde des enfants.

C'est en 2001 que Henna s'est mariée à Raj*. Ils partent vivre en France en 2004 et de leur union naissent deux garçons, aujourd'hui âgés de 12 et 11 ans, et une fille. Le père de famille et les enfants auraient la nationalité française.

À la voir, difficile d'imaginer ce que Henna a vécu et vit toujours. Elle nous montre un épais dossier rouge documentant toutes les procédures qu'elle a suivies à Maurice et en France depuis que son enfant est avec son père. La jeune femme ne souhaite en rien régler des comptes avec lui, dit-elle. Mais seulement tenter de récupérer sa fille.

