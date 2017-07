Sénégal: Drame du stade Demba Diop - Le Stade de Mbour commet Me Boucounta Diallo pour le suivi de son dossier

Des tentatives des étudiants mbourois de manifester hier, ont été étouffées par de bonnes volontés et des responsables du Stade de Mbour.

Le Stade de Mbour a organisé hier, une conférence de presse afin de faire un état des lieux, dresser le bilan des blessés et l'état de leur prise en charge matérielle, financière et psychologique. Maître Boucounta Diallo, l'avocat conseil du Stade de Mbour, est chargé de faire le nécessaire dans le suivi du dossier du préjudice subi par le club fanion de la petite côte et ses communautés. Un point a été fait sur le nombre de blessés recensés, aujourd'hui : 303 dont 201 accueillis à Mbour. Dans la journée d'hier, selon Papa Amady Ndao, un des stadistes, seuls trois des six blessés graves sont dans les hôpitaux de Dakar entre Principal, Hogy de Grand Yoff et de Fann.

Saliou Samb, le président du Stade de Mbour, très affecté par les événements du week-end dernier à Dakar lors de la finale de la coupe de la ligue professionnelle de football, opposant son équipe à l'Union sportive de Ouakam, a expliqué à la presse les démarches faites pour l'enlèvement des corps des victimes et leur enterrement. A l'en croire, personne ne pensait qu'on en serait à des pertes en vies humaines. Cette situation fait du Stade de Mbour, un club meurtri par une situation qu'il n'a pas vu venir. Le président du Stade de Mbour a salué l'engagement des autorités qui ont pris en charge les blessés à Dakar et à Mbour.

Pour Saliou Samb, la déperdition des valeurs et les comportements constatés virant au drame poussent à une profonde introspection et exigent de tous des efforts pour un retour à une société conviviale, tolérante. Selon lui, un partage d'une culture des comportements louables est à promouvoir pour la restauration d'une société. Saliou Samb a demandé à tout un chacun de faire des efforts au dépassement et à un retour au calme. Selon lui, la roue de l'histoire ne va pas s'arrêter. Les ouakamois et les mbourois sont tous des Sénégalais. Le besoin est là de faire en sorte qu'ils se retrouvent un jour.