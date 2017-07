Le coordinateur départemental de l'Afp ne cherche pas loin, dit-il, pour aller à l'assaut de l'électorat du département. Pour battre le président du Conseil départemental, en l'occurrence Idrissa Seck, Alioune Sarr compte adosser sa communication sur les réalisations concrètes du gouvernement sous l'ère Macky Sall dans la cité du rail. « Thiès, c'est l'aéroport international Blaise Diagne, l'autoroute Ila Touba. Ce qui favorisera une activité économique, notamment l'implantation des centres commerciaux, de services et de maintenance ». Il poursuivra en signalant que les récentes découvertes de gaz et de pétrole, en plus de l'horticole très développé, font que Thiès est une grosse région économique, en plus du zircon, du titan dans le département de Tivaouane. « Il est important que cette réalité économique soit liée aux projets politiques. Ces échanges donc doivent être adossés aux réalités économiques et aux potentiels », a indiqué le ministre Alioune Sarr.

A l'heure de la mobilisation des listes en lice, la coalition Benno Bby multiplie les visites de proximité, les thés débats et autres cadres d'échanges dans le département de Thiès. Le ministre du Commerce, non moins coordinateur départemental de l'Alliance des forces de progrès (Afp) de Thiès, Alioune Sarr, a rencontré hier, mardi 18 juillet, différents responsables des secteurs d'activités dans la Cité du rail.

Dans la commune de Thiès hier, mardi 18 juillet, le ministre du Commerce, Alioune Sarr, non moins coordonnateur départemental de l'Alliance des forces de progrès (Afp) de Thiès invite les responsables de Bby à privilégier les échanges avec les militants, avec la visite de proximité et autre thé débat. Pendant ce temps, Abdou Mbow estime que « Idy confond la population de Thiès à un bétail électoral ».

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.