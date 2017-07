Sénégal: 2e étape de la préparation Afrobasket féminin - Tapha Gaye en France avec 16 «lionnes»

A la fin de ce camp d'entrainement en France, les Lionnes vont effectuer à partir du 6 août le retour à Dakar pour finir le reste de la préparation. Cette dernière étape qui, selon le programme préétabli, sera mis à profit pour disputer des tournois. C'est au terme de cette ultime phase que l'entraîneur Tapha Gaye va sortir son groupe de performance et, les 12 joueuses qui défendront le titre de championne d'Afrique à Bamako. Pour cette compétition féminine prévue du 18 au 27 août à Bamako, les Lionnes sont logées dans la poule B, en compagnie de la Guinée, du Nigeria, de l'Egypte, du Mozambique et de la République démocratique du Congo.

Selon le sélectionneur des Lionnes, les critéres qui ont été mis en avant, ont été la compétence, le savoir-faire et la complémentarité. «Les criétéres ont été le savoir-faire, la compétence, la complémentarité. Souvent le probléme se pose sur le troisiéme point qui est la complémentarité. Il ne sert à rien d'avoir les meilleures joueuses dans chaque poste, mais un groupe fort et complémentaire», a-t-il expliqué.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.