Donnez la majorité à Bby et au président Macky Sall, c'est cautionner la gouvernance scandaleuse qui a été celle de son régime depuis 5 ans dans les affaires Arcelor Mittal, Bictogo, carburant frelaté, des licences de pêche, du pétrole et du gaz avec Total... »

L'Assemblée nationale est l'une des institutions les plus importantes, conformément aux attributions que la Constitution lui confère. Mais tant qu'on y mettra des gens qui ne comprennent pas le rôle d'un député et qui se considéreront plus comme des députés d'un président que des députés du peuple, on n'aura jamais le plaisir de savoir le rôle véritable d'une Assemblée nationale qui est de voter les lois dans l'intérêt du peuple mais aussi contrôler l'action du gouvernement», a-t-il prévenu. Avant de lancer :«Il est temps que les Sénégalais mettent à l'Assemblée nationale des citoyens compétents, sérieux, patriotes et intègres pour que l'Assemblée nationale, une fois depuis 57 ans, réponde à sa véritable vocation.

En compagnie de son principal allié, Mouhamed Sall, docteur en mathématiques, nouveau président du Mrds de l'Imam Mbaye Niang, Ousmane Sonko a en effet opté pour des visites de proximité auprès des commerçants du marché de Sor et des transporteurs du garage Bango et de la gare routière de Saint-Louis.

S'exprimant hier, mardi 18 juillet, lors d'une visite de proximité auprès des commerçants du marché de Sor et les transporteurs du garage Bango et de la gare routière de Saint-Louis, il a par ailleurs prévenu les populations à ne pas se tromper une énième fois en votant pour Bby.

