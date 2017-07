Santi Agne s'est plaint du sort des populations riveraines du stade Demba Diop et sur la situation inconfortable dans laquelle elles continuent de vivre lors des manifestations sportives.

Le maire de la commune de Sicap Liberté qui faisait face à la presse hier, mardi 18 juillet, a aussi appelé les autorités à l'impliquer en tant que maire de la commune qui abrite le stade, dans la gestion. Il en a aussi profité pour exprimer sa compassion aux familles des victimes et à appeler à revenir aux idéaux qui fondent le sport.

Santi Sène Hagne s'offusque des désagréments que les habitants continuent de vivre avec son lot d'actes de vandalismes notés à la fin des matches de basketball, de football et surtout lors des grands combats de lutte. Le maire de la commune de Sicap-Liberté qui faisait face hier, mardi 18 juillet, à la presse dans les locaux de sa mairie, a indiqué que la situation est devenue «grave» et qu'il urge de sonner l'alerte, après les émeutes survenues samedi dernier occasionnant la perte en vie de 8 vies humaines et une centaine de blessés.

«CE QUE J'AI VU N'EST QUE LA CONSEQUENCE DE LA BETISE HUMAINE»

Le maire de Liberté, qui précise avoir été la première autorité à se rendre sur les lieux de l'incident, affirme avoir trouvé une situation qui «dépasse l'entendement ». «Très tôt, je suis parti là bas en compagnie de mes auxiliaires pour compâtir avec les gens trouvés dans le stade. Et ce que j'ai vu, n'est que la conséquence de la bêtise humaine. J'ai vu un enfant s'exclamant en sanglots en disant que ses trois compagnons sont tous morts. J'ai été vraiment choqué », déplore-t-il.

Poursuivant son propos, l'édile des Sicap Liberté ne manque pas de relever les nombreux cas qui ont souvent été enregistrés dans sa commune. Il rappelle cet habitant poignardé lors d'un combat ou encore ses multiples actes perpétrés quand il y a les matchs de navétanes. Devant cette situation, M. Hagne soutient qu'il n'est pas favorable pour la délocalisation des stades se trouvant dans les agglomérations mais à leur reconstruction et qu'ils puissent répondre aux normes de conforts et de sécurité.

En revanche, l'ancien vice-président du Cnoss a demandé l'implication de sa commune dans la gestion de l'infrastructure sportive. «Il est grand temps qu'on arrête de nous isoler de la gestion du stade, parce qu'il est érigé dans notre territoire. Pour ma part, je suis ouvert à toute collaboration avec l'Etat, la direction du stade et la population riveraine pour une discussion. Ce qui amènera à l'élaboration de dispositions efficaces et normatives pour que règne une totale harmonie dans le stade», soutient-il, avant de présenter ses condoléances aux victimes du drame de samedi 15 juillet à Demba Diop et appeler à revenir sur les idéaux qui fondent le sport et des valeur de l'olympisme. «Je présente mes condoléances et celles du conseil municipal, au stade de Mbour et à la population mbouroise, mais particulièrement aux familles des victimes.

En ma qualité de membre du comité national olympique sportif du Sénégal, j'ai toujours prôné le respect des valeurs olympiques, le respect de soi même et des autres, la solidarité, l'amitié et l'esprit de l'excellence. Le sport est défini par des règles, alors quand on n'y adhère on s'assoit sur des valeurs. Aussi, on doit respecter les règles établies ainsi que les verdicts, tout ceci nous aide à accepter la supériorité de l'adversaire en cas de défaite et aussi aller se préparer pour le futur. L'amitié est ce qui lie les personnes quand elles partagent la même passion d'où le sport. Bref, ce qui s'est passé au stade n'est que le résultat de la violation des règles établies», a-t-il déclaré.