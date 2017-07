Sénégal: Construction de maisons des hôtes - Le «forcing» du khalife divise Thienaba

Poursuivant son argumentaire, Bara Seck soutient qu'il y a beaucoup d'espaces pour construire cette fameuse maison des hôtes. «Il nous trouvera sur son chemin, s'il persiste». Non sans appeler au calme et à la sérénité les populations de Thiénaba. Toujours est-il que Thiénaba a été sous haute surveillance des éléments de la gendarmerie nationale pour éviter tout débordement ou confrontation dans cette cité religieuse.

«Le khalife a déjà vendu des terrains dans ce village. Il veut maintenant construire une maison des hôtes dans notre domicile, avec le soutien de l'Etat. C'est impensable et inadmissible», précise Bara Seck, non sans indiquer que «ça sera compliqué pour le Khalife de le faire».

En parlant ainsi, les fils et petits-fils de Mor Talla Seck, deuxième khalife général de Thiénaba Seck et successeur d'Amary Ndack Seck, entendent croiser le fer contre le khalife général de Thiénaba, Cheikh Tidiane Seck, sur la construction de la maison des hôtes sur leur terrain. Il a fallu l'intervention de la gendarmerie hier, mardi 18 juillet, pour calmer les ardeurs des deux camps très en colère sur la gestion du dossier de modernisation des cités religieuses engagée par l'Etat.

Copyright © 2017 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.