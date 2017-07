Sénégal: Matam - Farba Ngom promet de gagner avec plus de 90%

Le mandataire de Bby dans le département de Matam, Farba Ngom, déclare qu'il va gagner les législatives du 30 juillet prochain par un score de plus de 90% qui «permettrait d'avoir une majorité confortable et d'aborder l'échéance de 2019 avec sérénité».

«Tous les responsables ont compris que la majorité, on la cherche pour le président de la République. Ils ont aussi compris qu'on était en coalition, ensemble, nous avons construit l'unité. A côté des alliés, tous les leaders de l'Apr, toutes sensibilités confondues, ont fédéré leurs forces pour le même combat », a déclaré le mandataire de la coalition Bby.

Le responsable politique qui s'entretenait avec la presse en marge du meeting de clôture à l'échelle départementale, s'est dit rassuré de la victoire de sa coalition. « Notre problème n'est pas celui de gagner, il porte logiquement sur le score de plus de 90%, que nous nous sommes fixés d'atteindre. Un score qui permettrait d'avoir une majorité confortable et d'aborder l'échéance de 2019 avec sérénité », explique t-il. Pour ce pari qu'il juge possible, le mandataire du département de Matam argue des « retrouvailles opérées par les cadres politiques de la coalition au niveau du département ».

Notamment, à Ogo, où les dignitaires des différents clans que sont : Amadou Kane Diallo, le maire de la commune, Abou Lô, Pca de l'Aéroport international de Diass, Me Malick Sall, Kalidou Diallo et Abou Diallo Balel, ont tu leurs divergences. Dans la commune d'Ourossogui, le maire Moussa Bocar Thiam militant du Parti socialiste, investi sur la liste de la coalition, s'est rapproché de ses anciens adversaires de frères, Samba Nabel Dia, Ismaila Dembélé et Djiby Nalla Sy, tous des ténors de l'Apr.

Avec la même conviction, le leader politique s'est plu à afficher la même assurance dans la commune de Thilogne « où toutes les tendances confondues portent ensemble l'étendard de la coalition Bby». Tout comme dans la commune de Matam, où selon, lui, Souleymane Barka Ba et Mody Sy ont déclaré leur adhésion sur le choix du président de la République.

A cela s'ajoutent, les communes de Nabadji, Bokidiawé, Dabia-Kobilo, Nguidjilone, Oréfondé et Agnam. En outre, Farba Ngom a assuré que l'essentiel pour lui est de relever le défi de la meilleure participation. «Nous avons mis à profit, l'espace qui nous était offert durant cette tournée départementale, pour procéder à une vaste sensibilisation portant sur un retrait conséquent de la carte d'électeur. Pour faire gagner la coalition, il faudrait quand même qu'on soit en possession de sa carte ».