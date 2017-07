Accueilli par le maire de Dalifort, Idrissa Diallo, qui est aussi la tête de la liste départementale de « Manko Taxawou Sénégal » à Pikine, Bamba Fall de déclarer : « khalifa Sall a dit que l'Etat lui a pris tout ce sur quoi il comptait pour transformer positivement le visage de Dakar ». Et d'ajouter : « il a affirmé que le ministre Amadou Bâ lui a pris les 20 milliards de FCfa avec lesquels il espérait moderniser Dakar. Abdoulaye Diouf Sarr lui a arraché l'argent qui devait lui permettre de gérer les ordures. Et, comme si cela ne suffisait pas, Macky Sall l'a injustement mis en prison pour ensuite faire comprendre à ses lieutenants qu'il a bloqué la mairie et qu'ils doivent en profiter pour gagner le département de Dakar ».

