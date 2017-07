Sénégal: Adji Bergane Kanouté, candidate de Bby - Un produit du mouvement associatif

Positionnée à la 25ème place de la liste nationale de la coalition au pouvoir, « Benno Bokk Yakaar » (Bby), Adji Bergane Kanouté a des chances de siéger à la future Assemblée nationale.

Une consécration pour cette passionaria de l'engagement politique, une des premières femmes à créer sa propre chapelle politique au Sénégal. Son parti, l'Union pour le développement du Sénégal authentique (Udsa), est un pilier de la coalition Macky 2012.

Autant qu'on s'en souvienne, Adji Bergane Kanouté était engagée politiquement. Du mouvement associatif dans son quartier natal des Hlm Bongré, dans la capitale du Saloum, à la conférence des leaders de la coalition « Benno Bokk Yakaar » (Bby) en passant par les associations de protection des droits des femmes et des enfants. Une préciosité dans l'arène politique consacrée par l'obtention, en 2008, du récépissé de sa formation politique, l'Union pour le développement du Sénégal authentique (Udsa).

Une démarche pionnière dans le Landerneau politique de notre pays où le machisme ambiant a toujours trainé le pas pour faire place à la parité entre genres. Que cela ne tienne pour l'ancienne étudiante du département des Lettres modernes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad). Ses camarades de classe à l'école élémentaire Bongré Cité, au Cem Moustapha Ndiaye ou au collège Pie XII de Kaolack se souviennent de cette élève débordante d'énergie, jamais à court d'idées pour faire bouger les choses. « J'ai très tôt milité dans le mouvement associatif, au sein de l'Asc Marine de Bongré, aux foyers socio- éducatif de mon Cem, au lycée Valdiodio Ndiaye et à l'Amicale de la Faculté des Lettres et sciences humaines de l'Ucad.

Aujourd'hui, en dehors de mes activités politiques, je suis à la tête du Réseau femmes et développement et de l'association Protect children «Taxawou xaléyi », rappelle cette spécialiste de la communication et du marketing qui officie depuis plus de cinq ans au sein de la direction générale du Port autonome de Dakar (Pad). Une proximité professionnelle avec le patron de cette société nationale, le Dr Cheikh Kanté, à la base d'affinités politiques entre les deux. « Nous avons en commun cet engagement en faveur du président Macky Sall même si, pour ma part, je le fais dans le cadre de la coalition Macky 2012, alors que lui se définit comme son «Baye Fall» », souligne-t-elle.

Dans l'organigramme de la société portuaire, elle occupe le rang de conseiller spéciale du directeur général, une station privilégiée qui renseigne sur les relations de confiance entre les deux responsables politiques. Conseillère départementale à Kaolack, elle est en lice pour décrocher un premier mandat national avec une éventuelle entrée à l'Assemblée nationale. Une consécration pour l'ancienne présidente du Mouvement des femmes de Bby de 2012 à 2015 avant de donner le flambeau au ministre d'Etat Marième Badiane.

En attendant, elle allie meeting et activités de proximité dans la commune et le département. Mme Kanouté vient d'octroyer plus de 3,5 millions de financement à des groupements de la commune de Kaolack. A l'hémicycle, elle compte poursuivre sur cette lancée en se faisant le porte-parole de la région de Kaolack et de la cause des femmes et des enfants de tout le Sénégal.