Sénégal: Meeting - El Hadji Seybatou Aw, le candidat de Bby, promet une diaspora émergente

D'Abidjan à Gagnoa (dans l'ouest du pays), il y a 269,7 kilomètres de route.

C'est la distance qu'a parcouru, le 15 juillet, El Hadji Seybatou Aw, le candidat de la coalition au pouvoir, «Benno Bokk Yakaar", et sa suppléante, Dial Sané, à la tête d'une forte délégation. Objectif : échanger avec les Sénégalais du grand ouest de la Côte d'Ivoire sur le programme de société de la liste «Benno Bokk Yakaar» pour la circonscription de l'Afrique de l'Ouest qu'il conduit.

« Au moment où je me porte candidat aux législatives pour une diaspora émergente en Afrique de l'Ouest, je m'engage à faire don de ma personne et de mon expérience pour apporter ma contribution à l'amélioration des conditions de vie des Sénégalais de l'extérieur », déclare M. Aw devant des centaines de personnes venues de plusieurs localités du grand ouest. Le candidat de Bby en Côte d'Ivoire explique les grands axes de son programme. Ils portent essentiellement sur l'accès des couches sociales défavorisées (jeunes et femmes) aux lignes de financements pour leurs projets ; l'appui des jeunes à la réalisation des activités créatrices de richesses et de bien-être ; l'accès des Sénégalais au logement en Côte d'Ivoire et au Sénégal ; disposer, entre autres, des services sociaux appropriés (rapatriement des corps au Sénégal, modèles d'assurance santé, formation, etc.). In fine, Seybatou Aw invite ses compatriotes à lui offrir, au soir des législatives du 30 juillet, la victoire, afin qu'il puisse réaliser ce programme qui, à l'en croire, est prometteur pour une diaspora sénégalaise émergente. « Votez massivement «Benno Bokk Yakaar» pour une diaspora émergente en Afrique de l'Ouest », lance-t-il devant un public pratiquement acquis à sa cause.

En effet, le moins que l'on puisse dire, c'est que les communautés sénégalaises adhèrent au programme de société du candidat. Il a reçu le soutien des coordonnateurs de l'Apr et des présidents d'associations de femmes et de jeunes présents au meeting. « Nous allons voter Seybatou Aw pour une majorité écrasante de l'Apr à l'Assemblée nationale », pouvait-on entendre en substance dans leurs interventions.