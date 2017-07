Sénégal: Coalition «Sénégal Dey Dem» Kolda - Cheikh Tidiane Gadio dénonce l'achat de consciences

L'ancien ministre des Affaires étrangères demande aux populations d'élire des députés soucieux de leurs intérêts.

La tête de liste nationale de la coalition «Sénégal Dey Dem», Cheikh Tidiane Gadio, a demandé aux électeurs de ne pas vendre leur dignité contre de l'argent que leur proposeraient certains pour tenter d'influer leur choix le jour du scrutin. « Je lance un appel à la population. Quand ils vont venir vous distribuer leur riz, leur sucre ou l'argent, si tant est que la preuve est faite que c'est votre argent, ce sont vos impôts et vos taxes qu'ils recyclent en biens privés qu'ils viennent vous distribuer, prenez-le, mais, le jour du vote, mettez dans les urnes le bulletin de votre choix et votez votre conscience », a-t-il ainsi déclaré lors d'un meeting tenu dans la nuit du lundi à mardi à Kolda.

Il a invité les électeurs à opérer une rupture en élisant des députés d'un type nouveau qui vont à l'Assemblé nationale pour défendre l'intérêt de leur terroir et contrôler l'action du gouvernement et non des personnes attirées par les indemnités et les belles voitures et qui passent leur temps dans des bureaux climatisés et des hôtels à Dakar en oubliant leur base.

L'ancien ministre a, par ailleurs, déploré le triste sort réservé aux régions périphériques depuis l'indépendance du pays en 1960. « Les régions périphériques sont les régions les plus riches du Sénégal. La Casamance est potentiellement la plus riche du pays et pouvait être le grenier, la locomotive du développement du Sénégal. Et pourtant, elle fait partie des régions les plus pauvres du pays. On trouve le fer, le marbre et l'or dans la région de Tambacounda.

Et pourtant, Tamba est la région la plus pauvre du Sénégal. Comment la région la plus riche du pays peut être habitée par les plus pauvres », s'est-il interrogé. Cheikh Tidiane Gadio a également cité le cas du Fouta Toro qui dispose de l'eau et un savoir-faire en matière d'agriculture, mais abandonné par l'Etat. Sur ce, il dit prôner une démarche de rupture des politiques publiques pour assurer une meilleure répartition des richesses nationales. Estimant que les différents régimes qui sont succédé au Sénégal depuis l'indépendance ont certes fait quelque chose en leur temps, mais n'ont pas fait assez par rapport à ce qu'ils devraient faire pour impulser le développement du pays. Le flux des jeunes désespérés qui quittent, chaque année, le Sénégal pour se lancer à l'aventure témoigne, selon lui, de l'échec de ces régimes à sortir le pays de la Téranga du cercle vicieux de la pauvreté.