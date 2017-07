Angola: Lunda Sul - Le MINFAMU pour des séminaires sur la sexualité dans les écoles

La responsable a rappelé que l'adolescence est une phase critique et difficile pour les filles en particulier, étant un âge d'adaptation où l'enfant atteint la puberté et a besoin de conseils de personnes expérimentées avec des méthodes de prévention.

"Il est nécessaire que les parents abordent sans tabous des sujets qui ont à voir avec la sexualité, les enfants doivent savoir à quel âge, le moment et la phase sûre pour commencer l'activité sexuelle. Ils doivent leur dire quels sont les risques et les conséquences de la grossesse précoce", a-t-elle dit.

Elle a également souligné la nécessité pour les parents et tuteurs de renforcer le dialogue ouvert et sans tabous sur la sexualité avec leurs enfants.

Se confiant à l'Angop à propos des "conséquences de la grossesse précoce", la directrice de la Famille et Promotion de la Femme à Lunda Sul, Natalia Iculo a indiqué que lorsque l'école prend en charge la formation sur l'éducation sexuelle, il y a une faible probabilité de grossesse précoce et un faible taux de maladies sexuellement transmissibles.

Saurimo — La nécessité de promouvoir plus des conférences sur la sexualité dans les écoles et églises, afin de clarifier les adolescents principalement sur l'âge et le bon moment pour le début de l'activité sexuelle, a été défendue mercredi, par la Direction provinciale de la famille et promotion de la femme.

