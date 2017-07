Mali: Une offre de 75 millions de Liverpool pour Naby Keita refusée!

Depuis plusieurs semaines, les pensionnaires d'Anfield Road s'activent pour arracher le milieu guinéen du RB Leipzig. Jürgen Klopp demeure un fervent admirateur de la pépite guinéenne et espère fortement l'attirer à Anfield dès cet été. Problème, le club allemand ne l'entend pas de cette oreille et se montre inflexible sur le sujet. Le patron du RB Leipzig, Dietrich Mateschitz, affirme, dans les colonnes de Bild, avoir refusé une offre à hauteur de 75M€ pour sa pépite guinéenne Naby Keïta. Offre qui venait très certainement de Liverpool... «Le vendre serait une trahison pour nos supporters et un mauvais signal pour nos autres joueurs», affirme-t-il.

