Afrique: Crise dans le monde - António Guterres appelle à agir en s'inspirant de Nelson Mandela

«Chacun d'entre nous peut apporter sa contribution en promouvant la paix, les droits de l'homme, le développement durable et une vie digne pour tous », a souligné le Secrétaire général. « Chacun d'entre nous peut suivre l'exemple de Nelson Mandela et s'inspirer de ses célèbres paroles : Cela semble toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse».

En 2017, la Fondation Nelson Mandela consacre cette Journée internationale à l'action contre la pauvreté, en l'honneur du leadership et du dévouement dont Nelson Mandela a fait preuve pour combattre la pauvreté et à promouvoir la justice pour tous.

«Nelson Mandela demeure une source d'inspiration pour le monde entier grâce au courage et à la compassion dont il a fait preuve ainsi qu'à son engagement en faveur de la justice sociale, de la liberté et de la paix», a déclaré Guterres dans un message à l'occasion de la Journée.

