Afrique: Prix de l'Innovation pour le continent - Trois créateurs remportent 150 000 US$ du Prix

La sixième édition du très convoité Prix de l'Innovation pour l'Afrique (PIA) de l'African Innovation Foundation (AIF) s'est achevée avec la consécration de trois Africains pour leurs innovations exceptionnelles

Les 10 nominées en lice furent sélectionnés parmi plus de 2500 candidatures reçues dans le cadre de cette édition. Parmi eux, l'Egyptien Aly El-Shafei a remporté le Grand Prix, l'Ougandaise Philippa Ngaju Makobore a reçu le Second Prix et Dougbeh-Chris Nyan du Libéria s'est vu décerné le Prix Spécial pour l'Impact Social. Les sept autres ont également reçu un montant de 5 000 US$ pour le développement de leurs innovations. Tous les gagnants et les nominés bénéficieront en plus d'un soutien additionnel de l'AIF pour faire passer leurs innovations à l'étape supérieure.

Le principal obstacle à l'augmentation de la capacité de production d'électricité en Afrique continue d'être le coût élevé de la production d'électricité, ce qui oblige les gouvernements à subventionner la consommation. Le dispositif électromagnétique intelligent intégré au palier d'essieu ou SEMAJIB, l'innovation du Dr. El-Shafei est une solution de classe mondiale qui supporte les turbines génératrices d'énergie et peut être utilisée pour améliorer l'efficacité et réduire les coûts de production d'énergie en Afrique.

De même, des solutions médicales inadéquates pour administrer efficacement des médicaments ou pour diagnostiquer des maladies continuent d'affecter la qualité des soins de santé dans de nombreuses régions du continent. L'invention de Makobore, une perfusion à commande électronique et le test de détection rapide de plusieurs maladies du Dr. Nyan, offrent toutes deux des solutions ingénieuses visant à améliorer la qualité des soins de santé en Afrique.