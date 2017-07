Togo: Schéma directeur sur le numérique

Les pouvoirs publics se sont engagés à proposer l'internet rapide au plus grand nombre et à moindre coût. Cela passe par les réseaux 3G des deux opérateurs mobiles, l'arrivée de nouveaux FAI (fournisseurs d'accès à internet) et le déploiement de la fibre dans tout le pays.

'Le haut débit est devenu central car porteur d'attractivité, d'activité, de productivité et de modernisation. La démocratisation de l'accès à internet participe à la réduction de la fracture numérique et à la vulgarisation de l'accès aux TIC', a souligné, Cina Lawson, la ministre l'Economie numérique.

Ce document de nature stratégique et opérationnel fixe les axes prioritaires parmi lesquels le cadre juridique, le déploiement des infrastructures et la formation des personnels.

Copyright © 2017 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.