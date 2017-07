Maroc: Zakarya Bergdich - Le Marocain s'engage avec le FC Sochaux

Zakarya Bergdich a passé sa visite médicale après avoir jeté un œil sur la séance de ses futurs coéquipiers. « Il fera son premier entraînement demain avec nous » a confié Peter Zeidler, hier. À 28 ans, Bergdich fera partie des joueurs expérimentés du groupe doubien. Capable de jouer latéral ou milieu gauche, le Marocain retrouve la France après être passé par Lens entre 2011 et 2013. Il est ensuite passé par Valladolid, le Genoa, Charlton, et donc Cordoue.

En effet, le FC Sochaux a annoncé mercredi l'arrivée de Zakarya Bergdich en provenance de Cordoue (D2 espagnole). L'international marocain s'est engagé pour deux saisons avec le club de Ligue 2. Le Lion de l'Atlas, 28 ans, retrouve un championnat qu'il avait connu avec Lens entre 2011 et 2013. Le joueur sort d'une année blanche à Cordoba (Espagne), il revient en Ligue 2 pour relancer sa carrière après quelques expériences en dents de scie en Italie et en Angleterre.

