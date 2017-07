Congo-Kinshasa: Joël Kiassumbua - Le Congolais file au FC Lugano

Joël Kiassumbua quitte le FC Wohlen pour le FC Lugano. Le gardien de but international congolais (25 ans, 4 sélections avec les Léopards) a signé un contrat de deux ans (plus une troisième année en option) en faveur du club tessinois, promu cette saison dans l'élite suisse. La durée et le montant du transfert de l'ancien portier du FC Wohlen (D2 Suisse) demeurent encore inconnus.

Après son départ de FC Wohlen, Joël Kiassumbua se dit reconnaissant de 5 années passées dans ce club de D2. «Je voudrais remercier le FC Wohlen pour les merveilleuses 5 années. Merci au conseil d'administration, à l'entraîneur personnel, aux coéquipiers, ainsi qu'aux fidèles fans de votre confiance et de votre soutien constant. Je vais porter le club à jamais dans mon cœur et vous souhaiter bonne chance pour l'avenir ! Merci et hop », écrit-il sur sa page Facebook.

Né à Lucerne de mère suisse et de père congolais, le gardien de 24 ans fut même champion du monde avec l'équipe de Suisse M17 aux côtés de Granit Xhaka et Haris Seferovic. Mais en 2015, il a accepté de porter le maillot de la RDC. Pour Joël Kiassumbua cela ne revient pas à renier une partie de son identité, mais au contraire à embrasser la diversité de ses origines.