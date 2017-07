Cote d'Ivoire: Hamed Bakayoko nouveau ministre de la Défense

Et de 12 pour les avocats de Laurent Gbagbo, qui, une fois de plus, ont été déboutés par la… Plus »

Par ailleurs, le secrétariat auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'Etat revient à Moussa Sanogo. Pour sa part, Abdourahmane Cissé, auparavant en charge du Budget et du Portefeuille de l'Etat a été nommé conseiller spécial auprès du président de la République.

La fonction laissée vacante par Hamed Bakayoko, échoit à présent à Sidiki Diabaté, nouveau ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Aussi, le ministère de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du service public, a été confié à Pascal Abinan Kouakou. Celui-ci cède son siège de ministre de la Fonction publique à Issa Coulibaly.

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a procédé à un réaménagement de son gouvernement. Hamed Bakayoko se voit offrir le portefeuille du ministère de la Défense. Il remplace Alain Richard Donwahi, qui glisse au ministère des Eaux et Forêts. Le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, garde lui le ministère du Budget et du Portefeuille de l'Etat.

