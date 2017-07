Afrique: Les grands axes du Symposium de la CAF par Gianni Infantino, Ahmad Ahmad et Fouzi Lakjaa

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de ce symposium, M. Lekjaa, qui est également membre du comité exécutif de la CAF, a indiqué que le choix du Maroc pour abriter cette manifestation témoigne des liens étroits entre la CAF et la FRMF visant le développement du football et la concrétisation de la vision de SM le Roi Mohammed VI préconisant la mise en place d'une politique globale dans un cadre participatif.

Appelant à "militer pour installer un esprit de travail saint, une atmosphère de partage et une manière d'opérer plus conforme", le président de la CAF a souligné que cette instance a besoin de mettre en place de nouvelles règles de travail et de nouvelles procédures pour se donner plus d'ambitions. Pour conclure, M. Ahmad, élu à la tête de la CAF le 16 mars 2017, a relevé que la Confédération se trouve devant l'obligation d'agir vite, efficacement, tout en préservant les intérêts supérieurs.

"L'Afrique, qui était depuis le Mondial 1982 au centre de l'intérêt des experts et des spécialistes de la discipline, est devenue le futur du football mondial et ce futur doit devenir présent à travers l'action", a souligné le patron de la FIFA lors de la cérémonie d'ouverture du symposium de la CAF.

