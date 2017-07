« Nous serions restés plus longtemps s'il n' y avait pas les jeux de la Francophonie ». Confidence… Plus »

Hamed quittera sans nul doute ses bureaux le coeur gros, la coupe peine. Car même s'il conserve son titre de ministre d'Etat, en arrivant à la Défense, sa puissance de feu et l'ascendance qu'il avait sur son univers immédiat et lointain, perdent de leur splendeur. Au ministère de la Défense, Hamed n'aura quasiment aucun pouvoir de décision.

Toutefois, Hamed réussit in extremis à converser son poste grâce à une intervention salvatrice de la marraine, Dominique Ouattara. Une source qui s'est confiée à Confidentiel Afrique est formelle: << Elle a investi pieds et mains pour lui tirer d'affaire>>. Mais, rudement touché par cette épreuve, Hamed Bakayoko, s'enferma dans sa coquille. D'où le profil bas, constaté pendant plusieurs mois.

