Congo-Brazzaville: Hydrocarbures - La 28e réunion du comité d'unitization s'est tenue dans la ville côtière

Les retrouvailles ont eu lieu, le mercredi 19 juillet, en présence de Jean-Marc Thystère Tchicaya et de José Maria Botelho de Vasconcelos, respectivement ministre congolais des Hydrocarbures et ministre angolais des Pétroles, accompagnés des experts et invités des deux pays.

Dans son mot de bienvenue Jean-Marc Thystere Tchicaya a rappelé que ce projet a vu le jour en 2001 sous l'impulsion des chefs des deux pays, notamment Denis Sassou NGuesso et José Edouardo Dos Santos. Cela illustre bien la preuve tangible des liens d'amitié et de fraternité qui unissent les peuples de ces deux pays. Depuis la sanction du projet en juillet 2012, l'Angola n'a ménagé aucun effort pour atteindre, le 28 octobre 2015, la première production d'huile de Lianzi. Pour ce faire, il a fallu mobiliser une dizaine de sociétés, forer 3 puits producteurs et 3 puits injecteurs pour des coûts de développement estimés à 2 milliards et 244 millions de dollars US.

« L'atteinte de ces objectifs a été rendue possible grâce au réaménagement de la législation de chaque État, notamment sur l'immigration et les douanes, afin de faciliter la réalisation du projet Lianzi. Les deux pays ont prouvé aux yeux du monde que deux États d'un même continent ont convenu de partager en commun leurs richesses naturelles, sans conflit, pour le bien de leurs peuples respectifs. C'est donc ici l'occasion de féliciter toutes les équipes de l'opérateur, du groupe contractuel ainsi que l'organe inter étatique qui ont permis la matérialisation de cet objectif fixé par les deux États et de présenter de façon succincte les principales réalisations de cette année passée à la présidence de ce comité d'unitization », a-t-il déclaré.

Le ministre Jean-Marc Thystere Tchicaya a souligné quelques réalisations faites au cours de sa présidence à la tête de ce comité, notamment la 27e réunion du comité d'unitization tenue le 25 novembre 2016 à Luanda qui a permis d'approuver le budget final 2016 et le prévisionnel 2017 ; la production réalisée en 2016 s'élève à 9.250.000 bbl, pour une prévision de 11.105.000 bbl, soit un différentiel de -17%, attribuable aux difficultés rencontrées sur le puits LP02, la prévision 2017 est estimée à 7.050.000 bbl, un premier inventaire de matériel a eu lieu les 5 et 6 décembre 2016 à Pointe-Noire et à Maloango, dans l'optique de la réduction des coûts, le secrétariat exécutif a été ramené à un point focal dans chacun des deux pays . Notons que cette session a été marquée par la passation du témoin de la présidence du comité d'unitization de la République du Congo vers la République d'Angola, le mandat ayant une durée d'un an. Le ministre des Hydrocarbures a offert un présent au ministre des Pétroles de la République de l'Angola.