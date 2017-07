Mali: Bamako - "Journées théâtrales Guimba National" contre l'immigration illégale

De nouvelles attaques attribuées à de présumés jihadistes ont eu lieu mardi 18 et mercredi… Plus »

L'objectif pour les organisateurs est de sensibiliser à travers le théâtre, sans doute un des meilleurs moyens d'atteindre le public malien, si l'on en croit Cheick Oumar Sissoko, cinéaste et ancien ministre de la culture du Mali. Au menu des journées des prestations artistiques, mais aussi des séances de formation, le plus important pour Djibril Ballo, metteur en scène de la troupe de Sikasso étant le brassage entre des acteurs venus de différentes régions du Mali. Cliquez sur l'image pour écouter le reportage de Yaya Konaté.

