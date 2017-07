Burkina Faso: Projecteur - De la lecture pour les vacances

Beaucoup de lecteurs ayant décroché de leur hobby parce que happés pendant l'année par les absorbantes tâches administratives demandent une liste d'ouvrages à lire durant leur quinzaine ou mois de congé administratif. Nous avons dressé une liste arbitraire de livres qui devrait, il faut l'espérer, intéresser ces lecteurs sur le retour et même ceux qui n'ont jamais levé le nez de leurs livres.

En un mois, il est possible de lire plusieurs livres et plusieurs genres littéraires. Tout le monde n'a certes pas l'appétit livresque de Bernard Pivot qui se tapait dix heures de lecture par jour pour préparer sa célèbre émission littéraire Apostrophes, mais avec quatre ou cinq heures de lecture quotidienne on peut venir à bout d'une douzaine de livres pendant son mois de congé.

Tout d'abord, il nous semble essentiel cette année de lire Afrotopia (Ed.Philippe Rey) de Felwine Sarr pour se décontaminer de l'afro-pessimisme ambiant.

Cet essai du brillant chercheur sénégalais, enseignant à l'université Gaston Berger, a pour ambition de livrer aux Africains « une utopie active qui se donne pour tâche de débusquer dans le réel africain les vastes espaces du possible et les féconder ».

Aux lecteurs qui traversent les livres à grandes enjambées comme des bolides nous conseillons un détour par Sortir de la Nuit.

Essai sur l'Afrique décolonisée (La Découverte) d'Achille MBembé, qui revisite l'Afrique postcoloniale après un demi-siècle d'indépendances. Un bilan peu glorieux mais qui ouvre à une vision positive d'une Afrique en reconstruction qui entend marcher d'un pas serein vers le futur.

Après cette entrée en matière très rafraîchissante sur l'avenir des fils aînés du monde, le lecteur pourrait entrer dans l'univers de la fiction. L'Autre moitié du soleil (Ed.Gallimard) de l'étoile montante des lettres nigérianes, Chimamanda Ngozi Adichie, sur la guerre de sécession du Biafra.

Un roman qui se propose de vivre cette tragédie nigériane de l'intérieur à travers le milieu universitaire igbo.

Des personnages tout en nuances, une histoire servie par un art du récit qui prend le lecteur au collet et lui fait traverser l'histoire au pas de course. On dit de l'auteure qu'elle est l'héritière de Chinua Achebe.

Le second roman qui s'impose est Congo Inc : le Testament de Bismarck (Actes Sud) du Congolais In Koli Jean Bofane. C'est l'histoire d'un jeune pygmée qui quitte son village pour conquérir Kinshasa.

Une sorte d'Eugène de Rastignac dans une Afrique en prise entre ses traditions et l'appel de la mondialisation.

Une radioscopie de la RDC et un récit mené comme un polar. S'il est possible de lire Mathématiques congolaises du même auteur, ce sera une plongée dans l'univers d'un auteur dont la plume trempée dans la sauce de l'ironie et de la satire s'affirme comme une des plus sûres du continent.

Le troisième roman qui nous vient à l'esprit est La Divine chanson d'Abdourahman Waberi, écrivain éclectique à la plume soyeuse qui fête le 20 juillet ses 52 ans. C'est la vie romancée du musicien afro-américain Gil-Scott-Heron.

Pour nous, il est le plus talentueux des écrivains africains de la diaspora regroupés par certains critiques sous le nom d' « écrivains de la migritude ». Tout chez lui est à prendre : les nouvelles comme Le Pays sans ombre, Cahiers nomade, Rifts, routes, rails ou les romans, notamment Le Passage des Larmes ou Balbala.

Pour varier le menu, Sank ou la Patience des morts du dramaturge burkinabè Aristide Tarnagda est la bienvenue. Cette pièce revient sur le destin fulgurant et tragique de Thomas Sankara.

C'est un travail d'historien en même temps qu'un travail d'artiste qui transmute par le pouvoir de l'écriture la matière glauque et sanglante de notre histoire politique en une œuvre dramatique importante. Comme Césaire l'avait fait de la vie de Lumumba avec Une Saison au Congo.

Et puis, après être allé à la découverte de nouveaux auteurs, il est toujours bienséant de revenir à de vieilles amitiés pour poursuivre la conversation. Car dans la lecture aussi, il y a des auteurs à qui on est fidèle.

Pour nous, ces amis ce sont Césaire, Nietzsche et Baudelaire. Et c'est en relisant que l'on découvre que l'on ne lit jamais le même livre. Car chaque nouvelle lecture est une découverte, un nouveau chemin que l'on trace dans l'œuvre au bout avec une nouvelle moisson de sens.

Et un hors d'œuvre composé de livres d'un auteur burkinabè permettra de quitter la table (de lecture). Nous conseillons fortement la découverte ou la redécouverte de l'œuvre de Jacques Prosper Bazié.

Ses romans, ses nouvelles, ses poèmes, ses pièces de théâtre ainsi que son essai Le Moïse noir sur Nazi Boni. Il s'agit d'une flânerie à travers cette œuvre protéiforme et riche pour découvrir l'immense écrivain que fut Jacques Prosper Bazié.

Malheureusement, l'absence d'une vraie chaîne du livre n'a pas permis de le révéler au monde entier. Il est un des trois grands poètes du pays au côté de Pacéré Titinga (lire son excellent Du Lait pour une tombe) et Jacques B. Guégané.

Comme un café ou une glace pour faciliter la digestion de cette lecture bien gloutonne, le recueil d'un autre Bazié. Morceaux de vie de Bazié Denis.

Voilà une liste de livres qui vous permettront de passer le mois d'août les pieds dans le sol mouillé de ce mois pluvieux et la tête dans les différents mondes des livres. Car seule la lecture permet de rester chez soi en pantoufles et de voyager dans l'espace et le temps.