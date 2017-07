Cote d'Ivoire: Amadou Gon Coulibaly devient un Super Sherpa du gouvernement

« Nous serions restés plus longtemps s'il n' y avait pas les jeux de la Francophonie ». Confidence… Plus »

Un autre changement opéré. L'ex directeur général de Douanes, Issa Coulibaly, tire ses cartons en quittant le ministère des Eaux et Forêts pour s'installer à la tête du ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration.

Pascal Abinan, le ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration est lui aussi aux manettes du tout nouveau portefeuille ministériel, créé à l'issue de ce réaménagement. Il s'agit du Ministère chargé de la Modernisation de l'administration et de l'Innovation du Service publique. C'est quoi ce machin ?

Que signifie cette nouvelle fonction de celui que l'on présente comme le plus grand flic du pays ? Au moment où la grande muette est en proie à d'intermittentes querelles de pécules et souffre d'un leadership fort. Casting pas du tout fortuit...

Le Premier ministre Gon Coulibaly se voit gratifier d'étoiles supplémentaires sur ses épaules. Il cumule désormais avec ses fonctions de Sherpa du gouvernement, les postes de ministre du Budget et du Portefeuille du gouvernement. Il devient de facto un Super Amiral étoilé. Le nouveau portefeuille qu'il vient d'hériter était occupé jusque là par le brillant et discret technocrate, Abdourahmane Cissé.

