Burkina Faso: Concours police nationale - Parcours du combattant pour les candidats à la tenue

Elle dit avoir 1, 69 m et est donc assuré de pouvoir au moins introduire sa demande en attendant les épreuves. Selon un candidat, l'âge requis va de 18 à 25 ans pour les filles et les garçons. Les dépôts prennent fin le 28 juillet 2017.

Elle s'est munie de : Certificat de nationalité burkinabè, de casier judiciaire, d'un extrait de naissance, de sa CNIB, de certificat de visite et de contre-visite et d'un test de grossesse.

Nous sommes là depuis 5h du matin, certains y ont passé la nuit, mais comment se fait-il qu'on voie des gens entrer tranquillement et ressortir une dizaine de minutes après ? Ce n'est pas normal, il y a beaucoup de désordre, or si c'est ainsi, on ne pourra pas évoluer », déplore-il.

«Hé ! C'est bon maintenant mon frère, tu as déjà tout dit, faut avancer, nous, on veut partir», lui lance une voix à l'arrière. En réalité, les «maîtres» des lieux faisaient avancer les rangs par dizaine de candidats.

Ainsi, c'est Mikaïlou Traoré qui se jette à l'eau : « Ça fait trois jours que j'ai quitté Nouna pour Ouagadougou. On dort ici à la merci des moustiques pendant qu'il y a des gens qui viennent à 11 heures et repartent satisfaits quelques minutes après. Cela veut dire qu'ils ont des relations, des connaissances ici qui peuvent les aider.

Selon les propos de certains candidats, ils seraient sur cette position depuis 5 à 7h de temps et craignent de ne plus retrouver leurs places s'ils quittent les rangs.

«La formation commence dès maintenant, vous ne pouvez pas prétendre intégrer la police sans un minimum de discipline, serrez les rangs, on sait que ce n'est pas facile, mais ce sont ceux qui sont mentalement forts et physiquement posés qui vont passer», affirme un agent qui faisait le tour dans les allées.

«Ce sont des conditions qu'ils exigent et on n'y peut rien », affirme Mamounata Zoromé pendant que son binôme (l'autre fille) venait de déposer ses papiers puis a prétexté un appel téléphonique pour fuir notre micro. Est-ce un manque d'information de sa part ?

Il ne lui reste donc qu'à déposer sa demande et d'attendre les autres étapes. En réalité, pour avoir le privilège de l'élève en classe de première A, il faut avoir une taille minimale d'un mètre soixante-dix (1 m 70) pour les hommes et un mètre soixante-huit (1 m 68) pour les femmes.

On se résout dès lors à mener une production essentiellement basée sur les propos de ceux et celles qui aspirent à intégrer le corps des flics.

En effet, une foule immense a investi le pourtour du stade non pas pour suivre un match de football, mais pour avoir accès aux six guichets destinés à recevoir les dossiers de candidatures. Mais dans quelles conditions ?

Entre bousculades, coups de matraque ou de fouet et des conditions de séjour pas très enviables, les prétendantes et prétendants ont tout de même l'espoir qu'ils seront retenus parmi les 2500 recrus de cette édition.

