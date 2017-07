Cote d'Ivoire: Douzième refus de libération de Laurent Gbagbo - Le Christ de Mama n'est pas descendu de sa croix

« Nous serions restés plus longtemps s'il n' y avait pas les jeux de la Francophonie ». Confidence… Plus »

Mais il faut l'admettre, il était difficilement envisageable pour un homme qui se définit comme le patriote par excellence, de tourner le dos, pour des intérêts personnels, à la mère-patrie. Surtout que même dispersés, ses partisans continuent de réclamer son retour. Cela dit, ce nouveau rejet de la demande de mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo ne manquera pas de faire jaser dans les gargotes en Afrique où il se dégage une certaine opinion portée par des leaders politiques, et pas des moindres, qui fait de la CPI une geôle à nègres et de ce jugement du leader du FPI un procès politique avec en toile de fond des manœuvres occidentales.

Dans les quartiers d'Abidjan acquis à la cause de Gbagbo, tout comme dans les autres fiefs du Front populaire ivoirien (FPI) à l'intérieur du pays, l'allégresse qui devait accompagner le retour du messie a cédé le pas aux larmes. Mais, dit-on, « le malheur des uns fait le bonheur des autres » et l'on imagine que dans le camp d'en face, en l'occurrence celui du président Alassane Dramane Ouattara, une telle décision ne peut qu'être applaudie.

C'est à croire que la défense du célèbre prisonnier de La Haye est victime de la malédiction de Sisyphe condamné à rouler sur le sommet de l'Olympe une pierre qui, inlassablement, lui retombe aux pieds. Et les motifs de cet énième refus essuyé par cette défense qui tentait de descendre le pauvre christ de Mama de sa croix, demeurent les mêmes : le prisonnier disposerait encore d'un vaste réseau de partisans qui risquent d'organiser sa fuite en cas de remise en liberté, et le fait qu'il encourt la prison à vie pourrait l'inciter à vouloir se soustraire aux poursuites.

Et de 12 pour les avocats de Laurent Gbagbo, qui, une fois de plus, ont été déboutés par la Cour pénale internationale (CPI) dans leur requête pour faire bénéficier leur client de la liberté provisoire en attendant la fin de son procès qui, de l'avis des experts, pourrait encore durer 7 à 8 ans.

