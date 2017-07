Mali: Nouvelles attaques jihadistes vers Ménaka

Qualifiés de présumés jihadistes, les auteurs des attaques récurrentes n'ont pas encore revendiqué les opérations. Dans la zone, un ancien responsable du Mouvement pour l'unité et le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), Adna Abu Walid Sahraoui, fait parler de lui. Après avoir un moment formé une alliance avec le chef jihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar, il y a quelques mois, il a décidé de faire allégeance à l'organisation Etat islamique. Et il peut ne pas être étranger à ces différentes attaques.

De nouvelles attaques attribuées à de présumés jihadistes ont eu lieu mardi 18 et mercredi 19 juillet entre la localité malienne de Ménaka (dans le nord) et la frontière nigérienne. Les victimes sont nombreuses. Et les regards sont notamment dirigés vers un groupe jihadiste, même si pour le moment il n'y a pas de revendication.

