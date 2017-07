Burkina Faso: Gestion des catastrophes naturelles - l'ARC dresse son bilan

Débuté le 13 juillet dernier, le 6e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC)… Plus »

«Il s'agit pour nous les Africains de mieux affronter le défi que représentent les changements climatiques, les catastrophes naturelles et la sécurité alimentaire des populations, notamment les plus vulnérables» a-t-elle conclu.

Et pour le secrétaire permanent du dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires, Saley Saidou, cet atelier permettra de mettre en œuvre les améliorations possibles apportées par les différents participants.

Aussi, la mise en place d'une mutuelle d'assurance qui a déjà décaissé 35 millions de dollars qui ont permis d'aider plus de 2 millions de personnes à travers le continent et 900 milles tètes de bétails sauvegardées à travers le continent en trois ans d'activités.

Pour elle, cet atelier revêt une importance particulière car, il servira de cadre d'échanges entre les pays d'Afrique occidentale et centrale mais aussi, des pays d'autres régions d'Afrique tels que le Kenya et le Malawi.

L'African risk capacity (ARC), créée en 2012, a pour objectif d'aider les pays membres de l'Union africaine à se préparer, à gérer et à répondre en cas de catastrophes naturelles. Elle vise à améliorer les mécanismes actuels de réponses et de protection des populations vulnérables à l'insécurité alimentaire et à renforcer les capacités des gestions de risques et de catastrophes naturelles.

Copyright © 2017 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.