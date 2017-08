Tchad: Menaces sur un avocat de Laokein Kourayo Médard

En effet des menaces qui ne visent pas uniquement Me Boniface Mwandilmadji mais tous les avocats et défenseurs des droits humains, indique quant à lui Maître Athanase Mbaigangnon, bâtonnier de l'ordre national des avocats :

Mais au-delà de toutes ces tracasseries - ce qui est encore plus grave - c'est que Me Boniface Mwandilmadji a subi des menaces très directes, des menaces qu'il dénonce:

Alors que l'interrogatoire au fond est prévu demain, Me Boniface Mwandilmadji croit qu'il s'agit d'une manœuvre afin qu'il n'ait pas suffisamment de temps pour travailler le dossier et s'informer des charges retenues contre son client.

Or les difficultés rencontrées par l'avocat de Laokein Médard sont bien réelles. Si l'avocat de Laokein Kourayo Medard a pu aujourd'hui avoir accès au dossier de son client, cela n'a pas été facile hier, puisque le juge d'instruction le lui avait refusé, indique Me Boniface Mwandilmadji.

Copyright © 2017 Deutsche Welle. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

