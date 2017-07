Burkina Faso: Un faux taximan et ses complices interpellés par la police

Débuté le 13 juillet dernier, le 6e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC)… Plus »

Les investigations menées conjointement par les brigades de recherches du commissariat central et de celui de Bogodogo ont permis démanteler la bande. Entre leurs mains, une somme de 1,4 millions francs CFA et 38 porte-monnaie contenant divers documents d'identité ont été retrouvés.

Entre janvier 2016 et avril 2017, le commissariat central de police de la ville de Ouagadougou aurait, à lui seul, enregistré quinze cas de vol commis par ces délinquants présumés. Ils auraient réussi à délester leurs victimes de plus de 12 millions de francs CFA en liquidité et divers objets.

La dernière étape de leur stratégie revient au conducteur qui s'adresse au client en lui disant de descendre parce qu'il ne pourra plus aller vers la destination voulue par celui-ci. Après la descente du client, le conducteur démarre en trombe et s'enfuit à toute allure.»

