Congo-Kinshasa: La MONUSCO a déjà installé quatre bases militaires dans les Kasaï

Le commandant adjoint de la force de la MONUSCO, le général Commins, a affirmé mercredi 19 juillet au cours de la conférence des Nations unies à Kinshasa que quatre bases militaires de la MONUSCO sont déjà installées dans les provinces du Kasaï et Kassaï Central. Il répondait à une question sur ce que fait exactement la MONUSCO pour résoudre la situation sécuritaire dans ces provinces.

« Actuellement, quatre bases fonctionnent déjà dans les Kasaï. Kananga, Tshimbulu, Luiza et Bulungu. Ce sont des détachements d'un effectif réduit. L'objectif que nous avons c'est que ces détachements vont quitter un moment la zone où elles se trouvent pour élargir le périmètre de sécurité que nous avons créé », explique le général Commins.

Le commandant adjoint de la force de la MONUSCO promet l'installation d'autres bases militaires. Et le processus a déjà commencé.

« Aujourd'hui est arrivé à Tshikapa un nouveau détachement. Et ce détachement c'est le précurseur d'un autre plus important. Nous souhaitons ouvrir deux bases dans la région du Kasaï : Tshikapa et une autre région à déterminer. Ensuite, nous avons un autre détachement qui est arrivé à Mbuji-Mayi et qui va préparer une position supplémentaire. Nous sommes aujourd'hui à 4, ça sera 6 bientôt. Il sera difficile d'aller plus loin. Mais nous serons mobiles et présents », promet le général Commins.