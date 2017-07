Burkina Faso: Ministère de l'Economie - Le Snaid et le SATB réclament le départ des directeurs des Impôts et du Trésor

Débuté le 13 juillet dernier, le 6e sommet du Traité d'amitié et de coopération (TAC)… Plus »

Par ailleurs, ils disent regretter une remise en cause du protocole d'accord par le gouvernement en lien avec les conditions et modalités de répartition du fonds commun. Pour les deux syndicats, il y a une iniquité dans la répartition du fonds commun qui doit être corrigée par le gouvernement.

Les syndicats réclament aussi la signature des projets d'arrêtés de répartition du Fonds commun des directions des impôts et du Trésor et la relecture des textes en tenant compte de leurs observations.

Le secrétaire général du SATB, Séini Koanda, explique que deux points figurent sur la plateforme de leur mouvement. Il s'agit du départ « sans conditions » du directeur général des Impôts, Adama Badolo, et celui du Trésor et de la comptabilité publique, Naby Abraham Ouattara.

A travers ce mouvement d'humeur, les travailleurs du Trésor et des impôts tiennent à rappeler au gouvernement la nécessité du respect des engagements qu'ils ont signé le 29 mai dernier et dont le contenu n'a jamais été dévoilé.

