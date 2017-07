Cote d'Ivoire: Ouverture du village"Akwaba" des 8-e Jeux de la Francophonie

Les Jeux de la Francophonie initiés en 1984 à Rabat au Maroc, jusqu'à la dernière édition en 2013 à Nice en France témoignent "de la vitalité de la francophonie institutionnelle et culturelle des peuples et des jeunes", a soutenu M. Daniel Kablan Duncan.

Le village "Akwaba" dont les clés ont été remis à l'administrateur de l'OIF, Adama Ouane compte 33 bâtiments R+2, un restaurant de 2000 places, des salles polyvalentes où répètent les artistes et athlètes, des espaces verts, etc.

La cérémonie officielle d'ouverture du village de la Francophonie s'est également déroulée en présence du ministre auprès du président de la République ivoirien chargé des VIIIes Jeux de la francophonie, Robert Beugré Mambé, du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama et de l'administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Adama Ouané.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.