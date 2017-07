Congo-Brazzaville: Solidarité - La Fondation Congo Assistance offre des vivres aux personnes démunies

Au total, trois centres d'accueil pour personnes âgées et orphelins ont été visités le 19 juillet par une équipe de la Fondation Congo Assistance conduite par son secrétaire général, Michel Mongo.

De la maison des Petites Sœurs des Pauvres, en passant par l'hospice des vieillards Paul Kamba, jusqu'à l'orphelinat Béthanie, la Fondation Congo Assistance a déposé tour à tour des vivres (poissons salés, riz, sucre, sel, huile, savon... ) et autres produits de première nécessité.

Pour les responsables de cette Fondation que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso, il s'agit surtout d'une opportunité pour créer et partager des moments de joie avec les personnes du troisième âge et les orphelins, deux catégories fragilisées qui ont besoin d'une attention particulière, d'autant que la majorité des pensionnaires et enfants logés dans ces différents centres n'ont aucune famille, sinon, sont sans ressources financières et ont besoin de chaleur humaine.

Profitant de la visite de la Fondation Congo Assistance, la sœur Angélique, qui dirige le Centre d'accueil Béthanie, n'a pas manqué d'étaler point par point les problèmes auxquels cet orphelinat est confronté et la nécessité d'apporter une assistance soutenue dans la prise en charge sanitaire. Par ailleurs, elle a remercié la Fondation Congo Assistance et sa présidente pour de multiples gestes de bienfaisance, qu'elle ne cesse de poser chaque fois lorsqu'une occasion se présente, pour le bonheur de ces enfants sans parents.

De leur côté, les pensionnaires de l'hospice des seniors Paul Kamba et ceux de la maison des Petites Sœurs des Pauvres à la Cathédrale ont également remercié l'épouse du chef de l'Etat, qui n'est pas à son premier geste dans ces différents centres et pour l'attention qu'elle ne cesse d'accorder de temps en temps aux plus démunis.

Hormis l'aide que les personnes de bonne foi leur apportent les pensionnaires de Paul Kamba situés à Poto-Poto, dans le troisième arrondissement, savent également se prendre eux-mêmes en charge, en vendant du savon local fabriqué sur place à base de la soude et d'huile de palme.