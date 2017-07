Congo-Brazzaville: ARTs martiaux - Plus de karaté au Club Académie

Le président de la Ligue départementale de karaté de Brazzaville, Constantin Nganongo-Itoua, a retiré l'agrément du club créé en 2013 par Eric Lambert Tchiloemba, ancien directeur technique national, ceinture noire 8ème dan, rétrogradé ceinture blanche et exclu de la Fédération congolaise de la discipline.

« (... ) Vu la décision n°048/Fecoka-Ama/Bef/P du 04 juillet portant rétrogradation et exclusion de M.Tchiloemba Eric Lambert de toute activité de karaté. Vu le bras de fer qui oppose M. Tchiloemba Eric Lambert, maitre fondateur du club Académie et le bureau fédéral. Vu les actes anti-sportifs, qui menacent le développement du karaté dans notre département déjà posés par ce club depuis sa création en 2013, le président de la ligue décide de suspendre le club Académie de toutes les activités de karaté dans le département de Brazzaville », souligne la décision n°006-2017/Lideka-Ama-B/BED/P portant retrait de l'agrément du club Académie, signée par Constantin Nganongo-Itoua. Dans la même décision, il est demandé aux autorités de l'école primaire Pierre Dzoko, à Poto-Poto et le commissaire central de la police dudit arrondissement de ne plus permettre la pratique de karaté dans le local servant de dojo à ce club.

Le président de la ligue départementale de Brazzaville a publié la décision en présence des présidents des sous-ligues de la ville capitale. Demandant l'avis de chacun d'eux sur retrait de l'agrément, les points de vue ont divergé. « Me Eric Lambert Tchiloemba a été exclu, mais le club Académie pouvait continuer d'exister en tant que personnalité morale », a déclaré Me Cyril Obambi Enkeny. Pour le deuxième vice-président de la ligue, Me Kévin Ngossaki, pas question. « C'est toujours ce club, qui crée des problèmes pendant les compétitions au niveau de Brazzaville. La décision prise est normale », a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, Me Djibril Ondongo s' est interrogé sur l'avenir des athlètes dudit club, dont certains d'entre eux sont Diables rouges. Constantin Nganongo-Itoua a répondu à cette préoccupation, en faisant recours à l'article 2 de ladite décision: « Les anciens pratiquants de ce club sont priés d'adhérer à un club de leur choix sans condition de transfert, en adressant une lettre d'information au président de la ligue », souligne le document.