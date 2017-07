Angola: Le Prix National de la Culture et ARTs avec deux nouvelles catégories

Luanda — Les disciplines du journalisme culturel et de festivités culturelles Populaires sont les deux nouvelles catégories introduites dans le Prix national de la culture et arts, édition 2017, présidé par l'anthropologue Virgílio Coelho.

C'est ce qu'informe le décret nº163/17 du 4 juillet de cette année remis à la presse lors de la réunion dirigée par le secrétaire d'Etat à la Culture, Cornélio Caley, au cours de laquelle il a été présenté les membres du jury des catégories concurrentes.

Pour la catégorie de Littérature, ont été nommés Luís Mendonça et Cremilda de Lima, pour les Arts Plastiques, Francisco Van-Dunem (Van) et Marcela Martins Costa, et pour la Musique, Dionísio Rocha et Dina Santos.

Toujours sur la composition du jury pour le théâtre, il a été indiqué Isabel André et Adelino Caracol; pour la Danse, Salomé Laritza Marques Carlos et Domingos Nguizani.

Pour la discipline du cinéma et audiovisuel, le jury est intégré de Tomás Ferreira et Marisol Correia Kadiegi, alors que la recherche en sciences humaines et sociales sera représenté par Constância da Rosa Ferreira de Ceita et Virgílio Coelho.

Dans la catégorie de Festivités culturelles populaires, le jury sera composé de Cristóvão Mário Kajibanga et Marcelina Gomes, tandis que Mara Dalva delgado Van-Dúnem et Rodrigo José Pedro Filipe répondront pour le Journalisme culturel. La cérémonie de distinction des concurrents au Prix national de la culture et arts édition 2017 aura lieu en septembre.

Le Prix national de la culture et arts est la plus importante distinction de l'Etat angolais dans ce secteur, avec l'objectif principal d'encourager la création artistique et culturelle, ainsi que la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales.