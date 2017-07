Cameroun: Cancer du sein - Un million de F pour aider les malades

Le don des femmes de l'entreprise de téléphonie mobile doit permettre aux femmes des familles démunies d'avoir accès aux soins, d'être sensibilisées sur la maladie, et vise aussi à encourager le dépistage pour une prise en charge rapide et efficiente. La responsable Cameroun de l'Ong, Virginie Kontchou Bopda, a d'ailleurs insisté sur le dépistage car selon elle, il y a des familles porteuses de ce gène, et une prise en charge précoce peut maintenir le sujet à risque en vie.

Elles ont bénéficié d'une prise en charge immédiate. Pour accompagner « Run for a cure » dans le combat contre le cancer du sein, redonner du sourire aux femmes, améliorer le taux de survie et aider dans le traitement, l'association des femmes d'Orange Cameroun (Adforc) a offert un chèque d'un million de francs jeudi 13 juillet dernier à Douala.

