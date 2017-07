Cameroun: Compétition - Des filles intéressées à la robotique

Une vingtaine de jeunes filles, élèves en classe de seconde, première et terminale scientifiques, sensibilisées aux activités scientifiques et technologiques depuis lundi 17 juillet à Douala.

C'est dans le cadre de la première édition du projet « Innovative Challenge », organisé par la fondation Rubisadt, en collaboration avec quelques entreprises de la place, afin de développer chez les participantes le goût pour l'expérimentation et la démarche scientifiques.

Selon Florence Tobo Lobè, promotrice de la fondation, il est question d'encourager les jeunes filles à suivre des études et, plus tard, embrasser des carrières scientifiques. Mais aussi, à de leur apprendre à avoir confiance en elles-mêmes à travers une sorte d'initiation au leadership.

En gros, il s'agit de préparer ces adolescentes à devenir de possibles leaders, de préférence avec des têtes bien faites. Aussi, Innovative Challenge c'est avant tout une compétition ayant pour but de développer les capacités des participantes - qui seront réparties en équipes - à résoudre un problème donné en utilisant des outils comme le numérique, et plus précisément la robotique. Entre autres domaines concernés par cette première édition, la santé, l'éducation, l'eau et énergie, ainsi que l'agriculture.

A l'occasion de la 1ère édition de l'Innovative Challenge, lancée lundi dernier à Douala.

