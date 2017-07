Cameroun: Bac technique - Les candidats au pied du mur

Dans sa blouse de couleur orange, pantalon et chaussures de sécurité, Kisito Ngaleu, candidat en métier bois et ébénisterie, est emmitouflé de copeaux de bois. Dans un des ateliers, le jeune homme qui se rêve déjà ébéniste a le cœur à l'ouvrage. Il est en plein rabotage des pièces de bois qui lui serviront à réaliser son œuvre. « Je suis allé acheter très tôt ce matin la planche à l'état brut. Je suis actuellement en train de la transformer afin d'exécuter l'ouvrage qui sera proposé par l'Office du baccalauréat du Cameroun tout à l'heure. Pour l'instant tout se passe très bien », rassure-t-il.

Après le succès des épreuves théoriques, il était temps pour les candidats de se faire juger sur le terrain. Depuis hier dans tout le pays, les postulants au baccalauréat technique mettent en exergue leur « savoir-faire » face à un panel d'examinateurs dévoués à la tâche. Au centre d'examen du lycée technique Charles Atangana à Yaoundé, ils sont 122 candidats au baccalauréat issus des séries électronique (F2), électrotechnique (F3), génie civil (F4), bâtiment (BA), etc. à se forger dans les différents ateliers apprêtés pour l'occasion et où le matériel est mis à disposition.

