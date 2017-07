Photo: ICC

Ancien president de la RCI, Laurent Gbagbo

Ils ont annoncé tambours battant sa probable libération conditionnelle. Cependant, les partisans de l'ancien président ivoirien et leur mentor incarcéré à La Haye, Laurent Gbagbo, doivent patienter en attendant un réexamen du dossier par la chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI).

En effet, suite à l'appel fait en mars dernier de la décision de la Cour de maintenir en détention le client de Me Emmanuel Altit à La Haye pendant toute la durée de son procès pour crimes contre l'humanité commis lors de violences post-électorales, la chambre d'appel s'est réunie hier pour rendre une décision. «La chambre d'appel décide d'annuler la décision de remise en question et ordonne à la chambre de première instance de mener un nouvel examen quant à savoir si M. Gbagbo devrait continuer à être détenu ou devrait être libéré avec ou sans conditions », a déclaré le juge Piotr Hofmanski, assisté de Kumiko Ozaki, Sanji Mmasenono Monageng, Howard Morison et Chang-ho Chung.

Pour le juge, la chambre de première instance a commis des erreurs dans ces précédentes décisions, notamment sur la santé physique et psychologique du détenu, le temps passé déjà en prison... brandis par la défense pour demander une liberté provisoire de l'ex-chef de file des refondateurs. C'est pourquoi, elle lui demande un autre examen de la situation pour s'assurer que «la détention de M. Gbagbo continue d'être raisonnable ». «La chambre de première instance doit réexaminer la situation.

Tant qu'elle n'est pas tranchée M. Gbagbo restera en prison. La nécessité ou non de son maintien en prison sera alors tranchée », a indiqué Piotr Hofmanski. On le voit. Contrairement à ce que ses partisans pensent ou veulent faire croire, le dossier sur la liberté provisoire à accorder à l'ex-chef de l'Etat n'est pas aussi simple. Il est même très complexe eu égard aux faits reprochés à l'accusé. Notamment des crimes graves commis lors des évènements violents qui ont émaillé la crise postélectorale de 2010- 2011 en Côte d'Ivoire.

Ces violences nées du refus de l'ex-chef de l'Etat de céder le pouvoir après sa défaite dans les urnes face à son rival, Alassane Ouattara, avaient fait plus de 3 000 morts entre décembre 2010 et avril 2011. Libérer donc Laurent Gbagbo sur qui pèse de lourds soupçons de crimes, même à titre provisoire, sera de toute vraisemblance une injustice vis- à-vis des nombreuses victimes qui ne cessent d'exprimer leur soif de justice.

Les faits incriminés sont suffisamment graves pour croire naïvement que les juges vont facilement céder à l'émotion en accordant la liberté conditionnelle à un accusé "à la santé précaire et fortement diminué par les années d'emprisonnement", selon ses défenseurs. Cependant, la prochaine fois sera-t-elle bonne pour Laurent Gbagbo et son équipe d'avocats ?

La chambre de première instance est une fois de plus attendue. Il faut noter que Laurent Gbagbo et son bras-droit, Charles Blé Goudé, sont accusés de quatre chefs de crimes contre l'humanité: meurtres, viols, persécutions et autres actes inhumains.