Cote d'Ivoire: Tirs et vols à l'école de police de Cocody

Grosse frayeur donc mais pas de blessé officiellement recensé pour autant. Toujours est-il que ce nouvel épisode de mouvements armés et incontrôlés, moins d'une semaine après la mort de trois militaires tués à Korhogo, dans un camp militaire, est du plus mauvais effet tandis que des dizaines de délégations étrangères arrivent en ce moment dans le pays pour les jeux de la francophonie. Des jeux qui doivent débuter vendredi 21 juillet.

Reste que, selon un témoin qui se trouvait de l'autre côté de la route, sur le campus universitaire, il y a eu comme un vent de panique. « J'étais dans l'enceinte de l'université et c'est, malheureusement, à cet instant précis que j'ai vu les gens en train de courir un peu partout. Il y a eu un affolement, les gens se sont mis à courir un peu partout, et pendant ce temps, on a entendu les rafales, des coups tirés en l'air. Je n'ai pas l'heure exacte mais c'était après 22h. Ce n'était pas des tirs nourris, c'était des tirs en l'air, du genre tirs de sommation », raconte-t-il.

A Abidjan, alors que le Premier ministre a procédé à un mini-remaniement ministériel dans la journée de mercredi 19 juillet -avec, notamment, la nomination d'un très proche du président Alassane Ouattara au ministère de la Défense, Hamed Bakayoko-, des tirs réguliers ont été entendus le soir même, aux abords de l'école de police de Cocody. Des hommes armés ont pénétré dans l'enceinte et sont repartis, semble-t-il, avec des armes et des véhicules.

