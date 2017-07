Ile Maurice: Supertote - Un homme porte plainte pour n'avoir pas reçu ses gains

Le sexagénaire a formulé plusieurs plaintes à Automatic Systems Ltd et à la Gambling Regulatory Authority mais il n'a reçu que des réponses négatives.

Deux jours plus tard, le parieur devait récupérer deux autres tickets gagnants mais, à nouveau, il a été informé que ceux-ci étaient annulés. Cette fois, il avait remporté Rs 23 316 et Rs 7 288. Après s'être encore entretenu avec l'IT Manager, il devait recevoir la somme de Rs 8 380 sur son compte, une semaine plus tard. C'est-à-dire la somme d'un des précédents tickets gagnants.

Dans sa déposition, le sexagénaire a soutenu avoir demandé à parler au IT Manager. Ce dernier lui a confirmé que ses tickets étaient bien valides et que son cas serait référé à la direction.

Les faits se seraient déroulés les 29, 30 et 31 août 2016. Le sexagénaire a misé sur le football européen en quatre occasions et aurait gagné à chaque fois. Le 29 août 2016, il a parié deux tickets.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.